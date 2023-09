Ristoranti Wagamama a Milano: dove si trovano, menù e prezzi

Se amate la cucina asiatica e volete provare qualcosa di diverso dal solito sushi o dal classico ristorante cinese, potete cenare da Wagamama: una catena di ristoranti britannica aperta a Londra nel 1992, presente in 22 Paesi con oltre 190 punti vendita. In Italia sono attualmente presenti 10 ristoranti Wagamama, di cui 5 solo a Milano. Qui è possibile gustare un’ampia varietà di piatti asiatici, preparati secondo la filosofia giapponese del “bowl to soul”, che consiste nel nutrire corpo e anima con cibi freschi, equilibrati e nutrienti. Se siete curiosi di scoprire quali siano le specialità presenti in menù e quanto si spenda in media per una cena, proseguite la lettura di questo articolo.

Wagamama: tutti i ristoranti di Milano

A Milano sono presenti 5 ristoranti Wagamama, situati nelle zone strategiche della città, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici o a piedi:

in via San Pietro all’Orto, a due passi dal Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele

in piazza Tre Torri, nel moderno quartiere City Life

in via Eugenio Curiel, nel Centro Commerciale Fiordaliso;

in piazza Sigmund Freud, nella Stazione Porta Garibaldi;

in viale Sarca, all’interno del Bicocca Village.

Tutti i ristoranti aprono tutti i giorni sia pranzo (dalle 12:00 alle 15:30) che a cena (dalle 18:30 alle 22:00).

Cosa offre Wagamama?

Wagamama offre una cucina asiatica fusion, che mescola sapori e ingredienti provenienti da diverse culture gastronomiche, come quella giapponese, cinese, thailandese e indonesiana. Il menù è molto vario e include, oltre ai piatti classici a base di carne, pesce e uova, anche proposte vegetariane e vegane.

Ecco qualche esempio delle specialità presenti in menù:

Noodles : spaghetti di riso saltati in padella con verdure, carne o pesce e salse a base di soia, curry o teriyaki.

: spaghetti di riso saltati in padella con verdure, carne o pesce e salse a base di soia, curry o teriyaki. Ramen : una zuppa di brodo caldo con noodles, carne o pesce e verdure.

: una zuppa di brodo caldo con noodles, carne o pesce e verdure. Curry : uno stufato speziato a base di riso basmati, carne o pesce e verdure.

: uno stufato speziato a base di riso basmati, carne o pesce e verdure. Donburi : riso servito con carne o pesce e verdure.

: riso servito con carne o pesce e verdure. Teppanyaki : piatti di carne o pesce cotti alla griglia e serviti con verdure e salse.

: piatti di carne o pesce cotti alla griglia e serviti con verdure e salse. Gyoza : ravioli ripieni di carne o verdure, fritti o al vapore.

: ravioli ripieni di carne o verdure, fritti o al vapore. Sides: piccole porzioni di cibo, come gli edamame e i gamberi fritti, da gustare come antipasto o contorno.

Wagamama offre anche una selezione di bevande come succhi di frutta freschi, tè freddi, limonate e birre asiatiche. Inoltre, potete scegliere tra diversi dolci golosi, come la banana fritta servita con gelato alla vaniglia, la torta al cioccolato servita con gelato alla vaniglia e la cheesecake al limone e yuzu.

Quanto costa mangiare da Wagamama?

Mangiare da Wagamama non è molto costoso, considerando la qualità e la quantità dei piatti. Il prezzo medio di una cena è di circa 25 euro a persona, bevande escluse. Il menù è esclusivamente alla carta, con prezzi che variano da 4 a 7 euro per gli antipasti, da 10 a 16 euro per le portate principali come i noodles, il ramen e il curry, e da 4 a 6 euro per i dolci.