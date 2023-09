Nel piccolo borgo di Cairano, in provincia di Avellino, si trova un ristorante che unisce il rispetto per la tradizione e il gusto per l’innovazione: Voria Osteria. Inaugurato nel 2021, Voria fa parte del progetto Borgo Biologico di Cairano, un’iniziativa che mira a valorizzare il piccolo centro abitato, attraverso la ristrutturazione e riqualificazione degli edifici abbandonati. In questo articolo vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere sul ristorante Voria Osteria: chi è lo chef, quale menù propone e quanto si spende in media per un pranzo o una cena.

Voria Osteria: dove si trova?

Voria Osteria si trova a Cairano, un piccolo comune di soli 300 abitanti, situato a 770 metri di altitudine, sulle pendici dell’Appennino campano. Cairano è un borgo antico e suggestivo che conserva ancora le tracce della sua storia millenaria. Il paese è circondato da un paesaggio naturale di grande bellezza, caratterizzato da boschi, colline e valli.

In questa cornice suggestiva, nel centro storico del borgo, si trova Voria Osteria. L’ambiente è rustico e al contempo elegante e curato: sono presenti due sale, che possono ospitare fino a 40 persone, le quali offrono una magnifica vista panoramica sul territorio circostante. Al suo interno si respira un’atmosfera calda e accogliente. Il ristorante è aperto dal martedì al sabato sia a pranzo che a cena, e la domenica esclusivamente a pranzo.

Menù e prezzi

La cucina del ristorante Voria Osteria è guidata dallo chef Arcangelo Gargano, che con maestria e creatività rivisita i piatti tipici della tradizione irpina. Il menù varia periodicamente, per seguire la stagionalità dei prodotti e garantire la massima freschezza e qualità degli ingredienti utilizzati.

Ecco qualche esempio dei piatti creati dallo chef:

Panzanella di baccalà, ricotta e limone;

Burrata con puntarelle e alici;

Caciocavallo in carrozza con maionese agli agrumi ed erbe amare;

Spaghettoni con alici, capperi, limone e polvere di caffè;

Cappellacci ripieni di capretto su un letto di ricotta;

Brasato di manzo con fave di cacao;

II prezzo medio per una cena completa con 4 portate (antipasto, primo, secondo e dolce) è di 40-50 euro a persona.