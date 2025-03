Scopri come preparare delle deliziose zucchine ripiene con la nostra ricetta passo passo.

Ingredienti per zucchine ripiene

Le zucchine ripiene sono un piatto versatile e amato della cucina italiana. Per prepararle, avrai bisogno di:

4 zucchine medie

250 g di polpa di manzo macinata

1 uovo

3 cucchiai di grana grattugiato

2 cucchiai di olio d’oliva

1 spicchio di aglio

1 rametto di timo fresco

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

2 amaretti secchi sbriciolati

Pangrattato q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione delle zucchine ripiene

Iniziate la preparazione delle zucchine ripiene eliminando le estremità delle zucchine e tagliandole a metà nel senso della lunghezza. Con l’aiuto di uno scavino, rimuovete la polpa interna, creando una cavità che accoglierà il ripieno. La polpa che avrete rimosso non va sprecata: tritatela grossolanamente e rosolatela in una padella con due cucchiai di olio e uno spicchio di aglio schiacciato. Fate cuocere per circa 3 minuti, quindi eliminate l’aglio e lasciate intiepidire.

Il ripieno: un mix di sapori

Una volta che la polpa di zucchina si è intiepidita, insaporitela con qualche fogliolina di timo fresco. Questo darà un aroma intenso e fresco al vostro ripieno. Aggiungete un uovo intero, sale, tre cucchiai di grana grattugiato e la polpa di manzo macinata. Completate con un cucchiaio di prezzemolo tritato e mescolate bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Assaggiate e regolate di sale e pepe secondo il vostro gusto.

Assemblaggio e cottura

Per assemblare le zucchine ripiene, trasferite il ripieno in una tasca da pasticciere e distribuitelo uniformemente nelle cavità delle zucchine. Preparate una pirofila bagnandola con un mestolino di acqua e un cucchiaio di olio. Disponetevi le zucchine ripiene, spolverizzatele con gli amaretti sbriciolati, un po’ di pangrattato e grana grattugiato. Condite con un filo d’olio e infornate a 180 °C per circa 30 minuti. Le zucchine saranno pronte quando saranno dorate e il ripieno ben cotto.

Le zucchine ripiene possono essere servite sia calde che a temperatura ambiente, rendendole un piatto ideale per pranzi estivi o cene in compagnia. Provate questa ricetta e lasciatevi conquistare dal suo sapore unico e dalla sua semplicità!