Descrizione

La zuppa alla pavese è un tradizionale primo piatto originario di Pavia, che si prepara con ingredienti semplici ed economici: brodo di carne caldo, pane raffermo a fette, uova e parmigiano grattugiato. La ricetta, nonostante le sue umili origini contadine, è ritenuta oggi una delle prelibatezze più amate della cucina lombarda, tant’è che nel 2015 è stata inserita nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Lombardia. Scoprite come prepararla in casa in pochissimi minuti.