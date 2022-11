Come creare un gustoso condimento per il cous cous: tante idee semplici, veloci e saporite, adatte sia a chi mangia carne e pesce, sia a chi è vegetariano.

Il cous cous è un piatto di origine magrebina ormai diffuso in tutto il mondo e particolarmente amato per la sua semplicità e versatilità: pensate che si può addirittura servire come dessert con della frutta fresca estiva o con della frutta secca.

Così come il riso, anche il cous cous può essere servito sia caldo che freddo e condito in mille modi diversi. L’originale cous cous richiede una lunga cottura al vapore con l’apposita couscoussiera, ma fortunatamente esistono anche i comodissimi cous cous precotti che possono essere portati in tavola in pochi minuti.

Il cous cous è costituito da granelli molto fini che si ottengono dalla lavorazione della semola di grano duro: nella versione precotta è sufficiente coprirlo con acqua calda, attendere qualche minuto e sgranarlo (potete trovare qui le istruzioni complete).

Come potrete intuire, il cous cous contiene glutine, esattamente come il bulgur, ma chi è celiaco può facilmente trovare in commercio degli ottimi cous cous a base di mais.

Nella sua terra di origine (principalmente Marocco, Algeria, Libia e Tunisia), il cous cous viene utilizzato per preparare la tradizionale tajine, un piatto tipico composto principalmente da carne o pesce cotti in umido con l’aggiunta di verdure e spezie, che prende il nome dal tegame in terracotta in cui viene cotto.

Oltre la tradizione c’è un mondo tutto da scoprire, fatto di condimenti sfiziosi e ricette facili e veloci da provare alla prima occasione. Se non sapete come insaporire il vostro cous cous, proseguite la lettura e lasciatevi ispirare dai nostri suggerimenti.

Condimenti a base di carne e pesce

Con il cous cous è possibile preparare degli ottimi primi piatti, nutrienti e bilanciati. Ecco qualche condimento facile e veloce che potete preparare con l’aggiunta di carne, pesce e frutti di mare:

Condimenti vegetariani e vegani

Se non consumate carne e pesce, potete condire il cous cous con verdure e legumi: