Descrizione

La zuppa di fagioli di Lamon con orzo è una calda e nutriente minestra di legumi e cereali ricca di proteine, fibre e carboidrati, ideale da portare in tavola sia come primo piatto, sia come piatto unico. Questa cremosa zuppa è semplicissima da preparare, aromatica e ricca di gusto, perfetta da servire nella stagione fredda e non solo.