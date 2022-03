Descrizione

Le scaloppine al marsala e arancia sono un secondo piatto semplice e gustoso, ideale da portare in tavola in ogni occasione. Per preparare questa ricetta potete utilizzare sia le scaloppine di vitello (tenerissime e pronte da servire che in pochi minuti) sia delle scaloppine di maiale o pollo, che necessitano di una cottura più lunga. Leggete la ricetta e provatele: il loro sapore aromatico e la loro cremosità vi conquisteranno al primo assaggio.