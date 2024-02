Se sei alla ricerca di un’idea diversa per una cena romantica o cerchi una location originale per un aperitivo tra amici, questo è l’articolo adatto!

10 migliori locali con terrazze di Roma

Alcuni di questi locali sono i preferiti di vip e personaggi dello spettacolo, come Richard Gere che ogni volta che si trova a Roma non manca mai di andare a Palazzo Manfredi per cenare sul balcone o The Corner, il locale romano preferito da Belen.

Ai 10 migliori locali con terrazze di Roma si accede solitamente utilizzando ascensori velocissimi, alcuni di essi ripristinati e riutilizzati dopo diversi anni di inattività.

Ma vediamo subito la lista dei 10 migliori locali con terrazze di Roma.

The Corner Lounge Bar

Arredi in perfetto stile bistrot, ferro, banco a vista e sedute di pelle per la terrazza giardino che circonda la villa. Gli aperitivi sono preparati da un team di giovani bar tender ed hanno i nomi delle vie del quartiere, Palladio, Borromini e Bernini. A sorpresa arrivano gli “special” durante i quali lo chef organizza grigliate o spaghettate per gli appassionati dell’happy hour.

Terrazza Spirito

E’ forse uno dei luoghi più misteriosi di Roma e vi si accede tramite la cella frigorifera della Premiata Panineria al Pigneto. Una volta citofonato e varcata la soglia del segreto passaggio, ci si trova all’interno di un bar speakeasy dove si possono gustare cocktail di alta qualità accompagnati da buonissime creazioni gastronomiche.

Il locale ricorda molto il periodo newyorkese del proibizionismo, quando per entrare nei locali era necessario telefonare. Spirito offre 130 posti a sedere, 70 all’interno e 60 nelle terrazze poste su due livelli.

I Sofà Bar Restaurant & Roof Terrace

Una suggestiva terrazza che ospita un ristorante raffinato ed elegante, completamente ristrutturata. Seduti ai tavolini si scorge da un lato il famoso Cupolone della Basilica di San Pietro e dall’altro lato l’Altare della Patria. In assoluto una delle location più suggestive di Roma che non poteva mancare tra i 10 migliori locali con terrazze di Roma.

Roof Hotel Capo d’Africa

Vista spettacolare sull Monastero agostiniano dei Santissimi Quattro Coronati al cui interno è conservata la “Cappella Sistina del Medioevo” e sul Colosseo. Volendo infatti si può scegliere su quale delle due terrazze si può cenare al Capo d’Africa, con piatti espressi fatti in casa appartenenti alla cucina tradizionale romana e campana.

Terrazza del D.o.m.

All’ultimo piano del D.o.m. Hotel si trova una magnifica terrazza che ospita il Deer Club, immersa tra i tetti ed i campanili del centro storico, con vista sul Tevere, sulla collina del Gianicolo e sul sito archeologico, recentemente ritrovato, delle antiche scuderie dell’imperatore Augusto, le “Stabula Augusti”.

La terrazza è arredata con sedie e tavolini di colore bianco ed un piccolo giardino di erbe aromatiche emana intensi profumi di limone e rosmarino.

Sette – Radisson Blu

Spettacolare Roof Garden al settimo piano dell’Hotel Radisson Blu, con piscina a filo e dall’arredamento con design contemporaneo insolito per la città di Roma. Progettato come il Ponte di una nave, la location è vicinissima alla Stazione Termini. Il ristorante propone deliziose pietanze appartenenti alla tradizione culinaria tradizionale, riproposta in versione molto originale.

Caffè delle Arti – Galleria Nazionale d’arte moderna

Il Caffè delle Arti è un caffè che si trova all’interno di una vera e propria galleria d’arte, nel quartiere Parioli, all’interno di Villa Borghese. Nella parte interna si mangia cucina mediterranea ed internazionale durante i mesi invernali e d’estate ci si sposta nella splendida terrazza che domina Valle Giulia.

Roof Garden L’Uliveto

Il Roof Garden è un delizioso e curatissimo giardino pensile, situato all’ultimo piano dell’Hotel Diana, che offre un panorama strepitoso sul centro storico di Roma, i Castelli Romani, le colline di Monte Mario, il Palazzo del Quirinale ed il cupolone di San Pietro. Sicuramente uno tra i 10 migliori locali don terrazze di Roma.

Terrazza Aroma

Unica la sua veduta, da molti soprannominata “la terrazza sul Colosseo” è la terrazza del Ristorante Aroma che si trova nel magnifico boutique hotel, dove un tempo si trovava la palestra dei gladiatori, Palazzo Manfredi. Sulla Terrazza Aroma si pranza proprio davanti all’Anfiteatro Flavio e di sera la vista è veramente suggestiva.

La Terrazza del Cesàri si trova all’ultimo piano dell’Hotel Cesàri che si trova a 5 minuti dal Pantheon e da Fontana di Trevi. La terrazza è uno dei roof garden più famosi della città di Roma, dove da un lato si ha come panorama Piazza di Pietra e dall’altro la bellissima chiesa di Sant’Ignazio di Loyola. Ambiente molto intimo.