Londra offre una cucina tradizionale che si basa su pochi ingredienti, corposi e sostanziosi, come il burro e il formaggio, e soprattutto su snack e street food.

Simbolo indiscusso della tradizione inglese è sicuramente il fish and chips, il piatto più famoso tra tutti: patatine fritte fragranti e pesce generalmente altrettanto fritto, una pietanza non molto leggera, ma buonissima.

I migliori fish and chips di Londra: ecco dove mangiarli

Dove mangiare il miglior fish and chips se non nella capitale del Regno Unito? In questo articolo vi consigliamo i posti migliori a Londra per assaggiare questa pietanza sublime.

Non perdete tempo e segnateveli!

Bonnie Gull Seafood Shack

Il pesce di Bonnie Gull Seafood Shack è freschissimo, una vera garanzia in fatto di qualità degli ingredienti.

Qui il fish and chips è ottimo, fatto con una panatura leggera e non troppo unta, che esalta i sapori del mare.

Il locale è molto carino, arredato con pareti dipinte sui toni del blu e del beige e il bancone in legno slavato: uno stile molto marinaresco!

Kerbisher & Malt

Il pesce qui viene pescato rispettando la natura, una tematica molto cara ai proprietari del posto.

Il fish, racchiuso in una panatura dorata e fragrante, è accompagnato da patatine di produttori locali, che vengono fritte due volte, così da risultare ancora più croccanti.

Sutton & Sons Fish and Chips

Un locale semplice e davvero accogliente, aperto dal 1998, offre non solo il tipico fish and chips, ma anche pesce grigliato, così da accontentare anche chi vuole rimanere più leggero!

Golden Union Fish Bar

Un locale molto alla mano e semplice, dove il fish and chips viene cucinato secondo la tradizione: le patatine fritte una sola volta e la panatura del pesce viene fatta con una pastella alla birra.

Perfetto anche per bere una birra in compagnia, tra una chiacchiera e l’altra!