I ristoranti più romantici di Roma: la guida

Luci soffuse, atmosfera intima, qualche candela per rendere l’ambiente profumato e avvolgente: non c’è niente di più romantico di trascorrere così una piacevole cena con la propria metà.

I ristoranti più romantici di Roma

A Roma, pittoresca e bellissima, di certo questi tipi di locali non mancano: la città è per lo più famosa per le sue osterie e trattorie, dove i piatti sono caserecci e abbondanti, ma se state cercando qualcosa di più sofisticato, che offra comunque una cucina tradizionale, leggete l’articolo!

DeRoma

A pochi passi dalla Fontana di Trevi, c’è un locale che vi porterà indietro nel tempo ai primi anni del ‘900, con un’arredamento sgargiante, luci soffuse e avvolgenti e una splendida volta in pietra, che impreziosisce il tutto.

Il pezzo forte di DeRoma sono sicuramente i lievitati, quindi non perdetevi la pizza, il pane fragrante e i dolci.

Pianostrada

Si tratta di un locale delicato, molto elegante, che reso speciale dalla presenza di un giardino rigoglioso e profumato, perfetto per una cena romantica all’aperto.

Ovunque ci sono spruzzi di lucine, che rendono l’ambiente un po’ fiabesco, accentuandone il silenzio e la calma.

La cucina è sofisticata, ma semplice, dove i piatti forti sono la focaccia fichi, crudo di Bassiano e basilico, la battuta di sbottona selezione Feroci, l’uovo poché con spuma di patate al rosmarino, tartufo e brioche di pane sfogliato.

Acquasanta

Un locale dove chi ama il pesce e i sapori del mare verrà ammaliato da una cucina ricca e ricercata: i piatti sono il risultato dell’armonioso incontro tra semplicità e originalità, in grado di stupire ad ogni boccone.

Gli interni sono industriali, ma resi raffinati dalla presenza di vetrate e luci ben disposte, che danno vita a un ambiente intimo e rilassato.

Bistro Bio

A due passi dal Gianicolo, quindi nel cuore di Roma, c’è un vero e proprio locus amoenus: Bistro Bio è un casale del ‘600, totalmente immerso nella natura, fatto di piccoli tavolini in ferro battuto e lucine soffuse su alberi e cespugli, come se fosse un piccolo bosco incantato.

La proposta gastronomica non tradisce il contesto, con materie prime km0 e prodotti dell’orto.

Adelaide

Si tratta del ristorante dell’hotel Vilòn, dentro Palazzo Borghese: il salotto, il bar e un piccolo dehor in stile bohemien hanno tutte le carte in regola per ospitare una cena romantica.

Sicuramente uno dei più costosi ristoranti, ma con un qualità dei prodotti importante. Non perdetevi il loro dolce speciale, la “foresta nera di Adelaide” con composta di ciliegie, cioccolato fondente con mousse alla vaniglia e oro 23k !