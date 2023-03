Descrizione

L’agnello è un tradizionale secondo piatto di Pasqua, che può essere cucinato in diversi modi: in umido, al forno, in padella o alla griglia. In Sardegna è tradizione prepararlo sia in umido che arrosto, con l’aggiunta di verdure come patate, piselli e carciofi. Tra le tante varianti esistenti, l’agnello in umido con carciofi è una delle più amate, per la sua semplicità e il suo sapore intenso e aromatico. Scoprite come preparare questa invitante specialità pasquale tipica della cucina sarda.