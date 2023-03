Il Dry Milano è un locale milanese aperto nel 2013 e guidato dal 2018 dallo chef Lorenzo Sirabella, in cui è possibile gustare la vera pizza napoletana e altre specialità, tra cui focacce, piadine, una selezione di primi e secondi piatti e dessert. Il Dry Milano non solo una pizzeria, ma anche un cocktail bar, in cui potersi godere un aperitivo prima di cena o trascorrere una piacevole serata tra amici, in un’atmosfera fresca, giovane e rilassata. Scopriamo insieme dove si trova, quale menù propone, i prezzi e quanto si spende mediamente per una cena.

Location

Dry Milano ha due sedi: la principale in Via Solferino 33 nel quartiere Porta Nuova, mentre la seconda si trova in Viale Veneto 28, a pochi passi dai Giardini Idro Montanelli. In entrambi locali si respira un’atmosfera rilassata, calda e piacevole, ideale per trascorrere un sabato sera in assoluto relax.

Il Dry Milano rimane aperto dalle 19 alle 02, dal martedì alla domenica in Via Solferino e dal martedì al sabato in Viale Veneto.

Dry Milano: menù e prezzi

Il punto di forza del Dry Milano è la sua pizza, preparata secondo l’antica tradizione napoletana. Al successo ha contribuito la bravura e la competenza dello chef Lorenzo Sirabella, napoletano di origine, che ha iniziato a lavorare al Dry Milano nel 2018 dopo aver maturato una certa esperienza nella gestione del ristorante di Enzo Coccia O’Sfizio d’a Notizia, e nel 2019 ha vinto il premio di Miglior Giovane Pizzaiolo dell’anno.

Pizze

Partiamo dalle pizze classiche: per una marinara si spendono 5 euro, per una margherita 8 euro, mentre se si sceglie di aggiungere la mozzarella di bufala 9 euro. Il prezzo per ogni aggiunta parte da 3 euro per la cipolla bianca stufata all’acciuga e arriva fino a 9 euro per le acciughe del Mar Cantabrico.

Le pizze dello Chef hanno un prezzo che varia dai 12 ai 14 euro e sono consigliate a chi ama gli sapori gourmet e sperimentare nuovi abbinamenti. Un esempio? La Fiori di Zucca con datterini arrosto, zucchine al timo e mozzarella fior di latte.

Focacce e piadine

Oltre alle pizze, si può scegliere di ordinare anche le focacce farcite (8 euro per il formato piccolo e 14 euro per il formato standard) o i cubotti di focaccia semi-integrale, il cui prezzo varia in base al condimento scelto da 6 a 10 euro. La piadina croccante e integrale, farcita con squacquerone e rucola, ha invece ha un costo di 14 euro.

Dalla cucina è invece possibile ordinare diversi antipasti, primi e secondi, come il riso al salto, il salmone alla plancia, il vitello tonnato e i fiori di zucca ripieni, il cui prezzo varia da 7 a 14 euro.