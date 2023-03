Agnello in umido alla sarda: ricetta tradizionale con olive e patate Come cucinare l’agnello in umido alla sarda con vino bianco, olive e patate: un classico secondo piatto appetitoso e saporito, ideale da servire a Pasqua.

Agnello in padella con patate e piselli: ricetta semplice e gustosa Come preparare il gustoso agnello in padella con patate e piselli: una ricetta tradizionale ideale da portare in tavola a Pasqua.

Frittata di zucchine in friggitrice ad aria: ricetta leggera e saporita Come preparare in pochi minuti la gustosa frittata di zucchine cotta con la friggitrice ad aria: una ricetta sfiziosa e leggera, adatta a ogni occasione.

Frittata di cipolle al forno: ricetta veloce, sfiziosa e saporita Come preparare la sfiziosa frittata di cipolle cotta al forno con pochissimo olio: una ricetta gustosa, leggera e invitante, perfetta per cena.

Frittata di zucchine al forno: ricetta light, sfiziosa e saporita Come preparare la frittata di zucchine cotte al forno in versione light: una ricetta semplicissima, genuina e saporita, perfetta per qualsiasi occasione.

Frittata di patate al forno light: ricetta semplice e gustosa Come preparare la squisita frittata di patate al forno in versione light con poco olio: una ricetta nutriente e saporita, perfetta per tutti i giorni.

Stufato di salsiccia e patate: ricetta tradizionale irlandese Come preparare il tradizionale Dublin Coddle: la ricetta originale del gustoso stufato di salsiccia e patate tipico della cucina irlandese.

Stufato d’agnello irlandese con verdure: ricetta originale Come preparare il tradizionale stufato di agnello con patate e carote: la ricetta originale del gustoso spezzatino di carne tipico della cucina irlandese.

Fajitas vegetariane con fagioli: ricetta sfiziosa e saporita Come preparare delle sfiziosissime fajitas vegetariane con fagioli neri, riso e verdure: una gustosa variante delle classiche tortillas con pollo messicane.

Fajitas di pollo messicane: ricetta facile, veloce e gustosa Come preparare le gustose fajitas di pollo speziato: la tradizionale ricetta messicana facile e veloce, imperdibile per chi ama la cucina tex-mex.