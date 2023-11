Quali sono i migliori ristoranti di Alberobello da provare per un pranzo veloce o per una cena romantica all’insegna del gusto? Ecco alcune proposte.

Quali sono i migliori ristoranti da provare ad Alberobello? Ecco una lista di alcuni locali da provare se ci si trova nella cittadina pugliese.

I migliori ristoranti di Alberobello

Il Pinnacolo

Uno dei più apprezzati ristoranti di Alberobello è Il Pinnacolo. Il locale, al civico 30 di via Montenero, si trova nel cuore dello storico Rione Monti, noto per i famosissimi trulli. In menù, oltre agli incredibili antipasti, ci sono una vasta gamma di proposte che vengono accompagnate con ciotoline e assaggi delle specialità pugliesi.

Evo

Al civico numero 1 di via Giovanni XXIII, si può pranzare o cenare da Evo. Il locale ha vinto 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ma il riconoscimento televisivo non è stato l’unico che il ristorante è riuscito a guadagnarsi. Noto come uno dei migliori ristoranti di Alberobello, Evo propone piatti tipici della tradizione pugliese rivisitati in chiave moderna.

Gli Ulivi

Gli Ulivi, al civico 15 di Contrada Popoleto, è immerso nella campagna di Alberobello ed è circondato dagli ulivi dai quali prende il suo nome. Il ristorante è molto conosciuto in città e serve piatti semplici che attingono dalla tradizione. Molta attenzione è rivolta alla scelta degli ingredienti: sempre freschi e sempre di prima qualità. In menù, poi, c’è anche la pizza.

Trullo d’Oro

In via Felice Cavallotti 27, all’interno di un’antichissima struttura, è ubicato Trullo d’Oro. Il ristorante propone un menù fedele alla tradizione pugliese ma è possibile trovare anche piatti più contemporanei, cucinati con prodotti tipici del posto e sempre in linea con la stagione.

La Nicchia

Il ristorante La Nicchia è stato costruito all’interno del trullo. Chi sceglie di andare a mangiare nel locale avrà la possibilità di gustare i piatti tipici della Valle d’Itria che spaziano dalle orecchiette alle rape, alle fave, alla cicoria e agli antipasti. Ottimi anche i secondi a base di carne.

Casanova

In via Monte San Marco 13, turisti e residenti possono trovare Casanova. Il ristorante serve un’eccelsa cucina mediterranea e pugliese realizzata con prodotti del territorio. Presso il locale, poi, le prelibatezze ordinate possono essere gustate all’interno di un vero frantoio ipogeo del 1700. In menù, inoltre, sono presenti anche pietanze vegetariane e opzioni senza glutine.

La Cantina

La Cantina è situato al civico 8 di vico Lippolis. Il locale, piccolo ma molto accogliente, è uno dei più amati di Alberobello. I piatti serviti, infatti, sono tutti di grande qualità mentre l’accoglienza dei proprietari fa sentire tutti i loro clienti come fossero a casa.

Trulli Panoramici

All’interno dell’agriturismo omonimo, il ristorante Trulli Panoramici propone una cucina che attinge direttamente dalla tradizione non solo pugliese ma anche della famiglia che da generazioni gestisce il posto.