Descrizione

L’ambrogino di pollo alla frutta secca è una ricetta medievale che risale al XIV secolo: venne servito per la prima volta nel 1362 durante un banchetto che si tenne a Siena in onore di Francesco Bandinelli, che quel giorno su nominato cavaliere. L’ambrogino è un piatto dal sapore agrodolce a base di pollo, datteri e prugne, che può essere preparato facilmente per festeggiare una ricorrenza importante. Scoprite come cucinarlo a regola d’arte e servitelo a Capodanno come secondo piatto alternativo: riuscirete senz’altro a sorprendere tutti i vostri ospiti!