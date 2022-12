Descrizione

Avete mai sentito parlare degli zanzarelli? Il nome ricorda un grande classico della cucina italiana, i passatelli in brodo, ma non si tratta dello stesso piatto, bensì di un’antica ricetta le cui origini risalgono al Medioevo. Gli zanzarelli si preparano cuocendo una miscela di uova, pane raffermo e parmigiano direttamente nel brodo di carne caldo insaporito con zafferano. Sono un ottimo primo piatto da servire in inverno, perfetto anche da proporre a Natale in alternativa alla classica pasta in brodo.