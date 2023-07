Angelo Azzurro: la ricetta originale del famoso cocktail italiano

Descrizione

L’Angelo Azzurro è tra i cocktail italiani più famosi, noto per il suo elevato tasso alcolico e per l’intenso sapore agrumato. Si prepara con una miscela a base di gin, succo di limone e due liquori al gusto di arancia, il Coitreau (eventualmente sostituibile con il Triple sec) e il Blue Curacao, che conferisce al cocktail la colorazione azzurro intenso. Pare sia stato inventato negli anni ’90 dal barman romano Giovanni Pepè, detto “Mammina”. In questo articolo vi sveliamo la ricetta originale per prepararlo in casa in soli 5 minuti.