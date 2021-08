Descrizione

Il Cardinale è un cocktail ufficiale IBA nato nel Lazio negli anni ’50 e preparato in origine con una miscela in parti uguali di gin, vino Rielsing e Campari. Nel corso dei decenni la ricetta ha subito della modifiche: la versione odierna è molto simile alla ricetta del Negroni e si prepara con gin, vermouth dry e Campari in proporzioni diverse.