Antipasto gourmet: pere e gorgonzola su cialde al burro

Le pere e gorgonzola su cialde al burro rappresentano un antipasto raffinato e gustoso, perfetto per le cene autunnali e invernali. Questo piatto non solo conquista il palato, ma anche la vista, grazie alla sua presentazione elegante. La combinazione di sapori dolci e salati rende questa ricetta un vero e proprio must per gli amanti della cucina gourmet.

Ingredienti e preparazione delle cialde

Per realizzare le cialde al burro, avrai bisogno di pochi ingredienti: farina integrale, farina di mais, burro fuso, albume e un pizzico di sale. Inizia mescolando le farine con il burro fuso e l’albume in una ciotola. Utilizza una frusta per ottenere un composto omogeneo e morbido. Successivamente, distribuisci il composto a cucchiaiate su una teglia foderata di carta da forno, appiattendo ogni mucchietto per formare dei dischi di circa 7-8 cm di diametro. Inforna a 180 °C per 6-8 minuti, fino a quando le cialde non saranno dorate e croccanti.

Preparazione delle pere e gorgonzola

Nel frattempo, prepara le pere. Taglia le pere verticalmente in fette sottili, mantenendo la buccia. In una padella, scalda un filo d’olio e aggiungi le fette di pera insieme a delle foglioline di timo. Rosola le pere per un paio di minuti per lato, fino a quando non saranno leggermente dorate. Per il gorgonzola, lavoralo in una ciotola fino a renderlo cremoso. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una consistenza perfetta che si sposa bene con le cialde e le pere.

Assemblaggio del piatto

Una volta che le cialde sono pronte, sfornale e adagiale su un piatto da portata. Su ogni cialda, posiziona una fetta di pera rosolata e completa il tutto con un cucchiaino di gorgonzola cremoso. Per un tocco finale, aggiungi una macinata di pepe fresco. Questo antipasto non solo è semplice da preparare, ma è anche un’ottima scelta per sorprendere i tuoi ospiti con un piatto dal sapore unico e avvolgente.

Se desideri esplorare ulteriori varianti, prova anche altre ricette con le pere, come la bruschetta con crema di pere e squacquerone o il carpaccio di pere con grana e noci. Ogni piatto offre un’esperienza gustativa diversa, ma tutte condividono la freschezza e la versatilità di questo frutto.