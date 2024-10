Come bisogna spellare i pomodori in poco tempo? Scoprite come farlo velocemente!

Dovete spellare i pomodori ma non sapete come fare? Scoprite in questo articolo i consigli utili e il metodo esatto su come fare, a seconda della forma, colore e polpa del pomodoro.

Come spellare i pomodori velocemente: metodi per farlo

A seconda della forma, del colore e della polpa, i pomodori hanno anche usi differenti. Impiegati praticamente ovunque sia nelle insalate come contorni per secondi piatti, nelle salse per antipasti, nei sughi, scoprite come spellare i pomodori velocemente e in poco tempo!

Spellare i pomodori con l’acqua bollente

Esistono diversi metodi e tecniche per spellare i pomodori. Uno di questi è spellarli con l’acqua bollente. Ecco come: eliminate per prima il picciolo e fate un piccolo taglietto sulla parte superiore del pomodoro. A seconda poi della quantità di pomodori che vi servono, mettete sul fuoco una pentola o un pentolino di acqua e fate bollire.

Versate in acqua un po’ di pomodori per volta e lasciate scottare per 20 secondi. Per i pomodori più maturi occorre meno tempo, bastano, infatti pochissimi secondi. Togliete i pomodori dalla pentola e metteteli subito in una ciotola di acqua fredda così che la polpa rimanga soda e intatta. Lasciateli intiepidire prima di toccarli e, quando non scottano più, cominciate a sbucciare velocemente con le mani oppure servitevi di utensili specifici come il pelapomodori.

Tirate la buccia cominciando da una parte e usando il pollice e l’indice oppure aiutandovi con la lama di un coltello. Non lasciate però raffreddare troppo i pomodori, altrimenti la buccia torna di nuovo a essere dura e difficile da togliere.

Spellare i pomodori con l’olio di oliva

Un altro metodo per spellare i pomodori è utilizzare l’olio di oliva. Preparate questa infusione versando l’olio in una ciotola in quantità abbastanza consistenti da far ben immergere i pomodori. Prima di farlo però dovrete lavare i pomodori, rimuovere il picciolo e asciugarli con la carta assorbente o con uno strofinaccio. Immergete poi i pomodori nell’olio di oliva versato già in un recipiente e lasciate in infusione per circa 3 ore.

L’olio in questo procedimento innesca una reazione che favorisce lo scioglimento, o meglio, ammorbidisce la buccia del pomodoro senza intaccare l’alimento. Il risultato sarà che la buccia del pomodoro verrà via facilmente, una volta premuto da una parte con le dita.

Un trucchetto è tirar via la pelle dei pomodori iniziando dai punti in cui la buccia si è già spaccata. L’olio usato per questo procedimento, poi, può essere tranquillamente riutilizzato in altre preparazioni o per condire.

Spellare i pomodori con il microonde

Il metodo per spellare i pomodori che prevede il microonde è simile a quello utilizzato per spellare i peperoni. Innanzitutto lavate i pomodori e metteteli ad asciugare sopra uno strofinaccio da cucina. Spennellateli con dell’olio d’oliva e disponeteli su un piatto o su un altro recipiente idoneo a cuocere nel microonde.

Poi posizionate la temperatura del microonde al massimo e cuocete per circa 5 minuti. Spegnete, lasciate leggermente raffreddare sempre all’interno del microonde e senza aprire lo sportello durante il raffreddamento. Infine, aprite il microonde e sbucciate i pomodori.