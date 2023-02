Quanto costa cenare nel ristorante A Figlia d''o Marenaro, famoso per il programma "Assunta, la regina del mare" in onda su Food Network: menù e prezzi.

Assunta, la regina del mare è un programma televisivo trasmesso sul canale Food Network, interamente dedicato ad Assunta Pacifico, titolare nel noto ristorante napoletano A figlia d”o Marenaro, che gestisce insieme al marito Nunzio Scicchitano e ai figli Giuseppe, Maria e Carmela.

Inaugurato nel 1991, A figlia d”o Marenaro si trova nel cuore di Napoli, in via Foria 180, a pochi passi dall’Orto Botanico. La passione per la cucina e per il mare Assunta Pacifico la eredita dal padre Raffaele Pacifico, detto Papuccio ’o Marenaro, e dalla madre Maria l’Acquaiola, titolari di un ristorante a Porta Capuana, il cui piatto forte era la zuppa di cozze.

Oggi A figlia d”o Marenaro è uno dei ristoranti più famosi di Napoli, nonché un punto di riferimento per chiunque voglia consumare del buon pesce fresco, preparato secondo i dettami dell’autentica cucina napoletana.

Scopriamo quanto costa un pranzo o una cena nel ristorante di Assunta Pacifico e quali piatti è possibile assaggiare.

A Figlia d”o Marenaro: menù e prezzi

Il menù del ristorante A Figlia d”o Marenaro è quasi tutto improntato sulla cucina di mare, ma non mancano anche delle proposte a base di carne come la fiorentina (44 euro) e una selezione di pizze che spaziano della classica margherita (7 euro) alle pizze condite con pesce e frutti di mare (18 euro)

Cruditè

Il menù si apre con una ricca varietà di cruditè: si parte dalle ostriche pregiate (circa 5 euro al pezzo) e si prosegue con una selezione di frutti di mare, il cui prezzo varia dai 60 ai 100 euro al kg. Per fine, una sfiziosa proposta di tartare e carpaccio (da 20 a 36 euro)

Pesce e crostacei

Il menù prosegue con una lunga lista di crostacei (scampi, astice, aragosta, granchio reale e cicala di mare) e pesce fresco di pescato o di allevamento, per i quali è possibile scegliere il metodo di cottura che si preferisce.

I prezzi sono indicati al kg e partono da 60 euro fino ad arrivare a un massimo di 180 euro per l’aragosta a 200 euro per il granchio reale.

Antipasti caldi e freddi

Per quanto riguarda gli antipasti, la scelta rimane ampia e non si limita al solo pesce, ma include anche alcuni grandi classici della cucina italiana, tra cui il prosciutto con melone (10 euro) o mozzarella (12 euro), una degustazione di formaggi (15 euro) e la tradizionale caprese (12 euro).

Tra gli antipasti freddi di mare non mancano alcuni dei classici più amati di sempre, tra cui l’insalata di polpo (12 euro) e il cocktail di gamebri (10 euro), affiancati ad alcune proposte originali come la seppia e mozzarella (18 euro) e la caponata di mare (16 euro).

Gli antipasti caldi includono una ricca varietà di soutè di frutti di mare e di zuppe, tra cui la famosa zuppa di cozze, ma anche altri piatti classici, come l’impepata di cozze e le cozze alla brace (12 euro) e il baccalà e i polipetti in cassuola (18 euro).

Primi piatti

A eccezione del risotto alla pescatora, preparato con l’ottimo Carnaroli Riserva San Massimo, tutti i primi piatti a base di pasta: si parte dai classici spaghetti al pomodorino del piennolo del Vesuvio (12 euro) e si prosegue con delle proposte gourmet a base di frutti di mare e crostacei, come i paccheri con astice e le linguine con scampi imperiali (24 euro)

Fritti e contorni

Se ci si vuole concedere un buon fritto, si ha a disposizione un’ampia scelta: dalle crocchè vegetariane (7 euro) al classico cuoppo napoletano e al fritto di pesce (baccalà, calamari, alici), il cui prezzo varia da 11 a 15 euro.

Per quanto riguarda i contorni, si può optare per una leggera insalata (4 euro) o per la parmigiana di melanzane (8 euro), passando per le immancabili patate al forno (5 euro) e per le proposte più particolari, come i carciofi arrostiti, i friarielli e la scarola.