Come conservare correttamente l'aglio sott'olio in comodi vasetti in vetro da riporre in dispensa: ingredienti, procedimento e consigli utili.

L’aglio è un ingrediente che non può mancare in cucina, capace di insaporire e dare carattere a salse, sughi, contorni, primi e secondi piatti. Fortunatamente, conservare l’aglio è molto semplice: se riposto in un ambiente fresco, asciutto e buio, può durare anche diverse settimane senza mai germogliare.

Inoltre, l’aglio può essere conservato anche in freezer, suddiviso in spicchi o già tritato.

Esiste un terzo metodo per conservare l’aglio per lunghi periodi di tempo, mantenendo pressoché inalterato il suo sapore e il suo profumo caratteristico, e che anzi, lo rende ancora più aromatico. Tenete a portata di mano dei vasetti in vetro e le vostre spezie preferite: oggi vi spieghiamo passo dopo passo come conservare l’aglio sott’olio.

Ingredienti

Per preparare 2 vasetti di aglio sott’olio occorrono i seguenti ingredienti:

4 teste d’aglio;

300 ml di aceto di vino bianco;

300 ml di acqua;

q.b. spezie ed erbe a piacere;

q.b. olio extravergine d’oliva.

Procedimento

Per preparare l’aglio sott’olio, assicuratevi che l’aglio che andrete a utilizzare sia fresco e privo di ammaccature e di un colore omogeneo. Mentre fate bollire i vasetti in vetro e i rispettivi tappi per 30 minuti, pulite i singoli spicchi d’aglio e teneteli da parte.

Portate a ebollizione una miscela di aceto e acqua (potete aggiungere anche delle spezie, come pepe e chiodi di garofano), unite gli spicchi d’aglio e lasciateli bollire per un minuto, dopodiché toglieteli dal fuoco e prelevateli con una schiumarola.

Riponete gli spicchi d’aglio nei vasetti sterilizzati e perfettamente asciutti, copriteli con abbondante olio extravergine d’oliva e aggiungete delle spezie e delle erbe come pepe, alloro, peperoncino, rosmarino ecc.

Richiudete i vasetti con i rispettivi tappi e fateli nuovamente bollire per 30 minuti, così da pastorizzarli. Scolateli e lasciateli raffreddare capovolti, in modo tale che si formi il sottovuoto.

Consigli

I vasetti di aglio sott’olio possono essere conservati per lungo tempo in dispensa (indicativamente fino a 6 mesi). Dopo l’apertura, potete riporre il vasetto in frigorifero e consumare l’aglio entro una settimana.