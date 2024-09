In prospettiva dell’autunno che ci attende, sapete cosa mangiare come verdure e frutti di stagione a ottobre e novembre 2024? Scoprite di seguito l’elenco dei prossimi cibi stagionali.

Le verdure e i frutti di stagione in autunno: l’elenco completo

State già pensando all’autunno e a cosa si mangerà nei prossimi mesi? Ma quali sono allora le verdure e i frutti di stagione che troveremo a settembre, ottobre e novembre? Ecco l’elenco di frutta e verdura di stagione che ci permetterà di assumere le sostanze nutritive necessarie per affrontare anche i malanni stagionali.

In generale, la verdura di stagione in autunno è composta da barbabietola, bietole, broccoli, carote, cicoria, cavoli, patate, rape, finocchi, lattughe, cipolle, spinaci, topinambur, zucca. Tra la frutta abbiamo cachi, castagne, mandarini, mele, melograno, kiwi, uva. Ma vediamo nel dettaglio frutti di stagione e verdure di autunno.

Frutta di settembre: banane, datteri, fichi, fichi d’india, giuggiole, lamponi, limoni, mele, mirtilli, pere, pesche, pesche noci, prugne, susine, uva.

Frutta di ottobre: banane, bergamotto, cachi, datteri, fichi d’India, giuggiole, castagne, limoni, melagrane, mele, pere, uva.

Frutta di novembre: arance, banane, bergamotto, cachi, castagne, kiwi, limoni, mandarini, mele, melagrane, pere, pompelmi, uva.

Verdura di settembre: aglio, barbabietole, bietole, carote, cavoli, cetrioli, cipolle, fagiolini, funghi porcini, lattuga, mais, melanzane, patate, peperoni, pomodori, radicchio, ravanelli, rucola, scalogni, sedano, zucche, zucchine.

Verdura di ottobre: aglio, barbabietole, bietole, broccoli, broccolo romanesco, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli, cavolo nero, cipolle, funghi porcini, lattuga, melanzane, patate, patate dolci, peperoni, radicchio, ravanelli, scalogni, sedano, spinaci, topinambur, zucche.

Verdure di novembre: aglio, barbabietole, bietole, broccoli, broccolo romanesco, carciofi, cardi, carote, cavoletti di Bruxelles, cavolfiori, cavoli, cavolo nero, cime di rapa, cipolle, finocchi, indivia, lattuga, patate, patate dolci, porri, puntarelle, radicchio, scalogni, sedano, spinaci, topinambur, zucche.

Uno dei consigli più importanti della dieta mediterranea, ricca di frutta e verdura, è proprio quello di mangiare solo frutta e verdura di stagione, seguendo il ciclo naturale dell’avvicendarsi delle coltivazioni. Quindi a ottobre e novembre, la dieta prevede solo frutta e verdura autunnale.

Mangiare frutta e verdura di stagione è importante perché permette di variare l’alimentazione e la dieta e di seguire le esigenze del nostro organismo. In estate avremo frutta e verdura ricche di acqua e sali minerali che aiutano a idratare l’organismo nei giorni più caldi; in autunno e in inverno avremo frutta e verdura ricche di vitamina C, vitamine in generale, sali minerali e più nutrienti.