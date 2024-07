In estate frutta e verdura tendono a deteriorarsi facilmente: scoprite i nostri consigli su come conservarle!

In estate soprattutto si consiglia di assumere più frutta e verdura per idratare l’organismo e sentirsi “leggeri” e sazi. Ma come conservarle al meglio con il caldo? Scoprite i nostri consigli

Frutta e verdura: come conservarle al meglio? Consigli e soluzioni

In estate con le torride temperature è importante sapere come conservare frutta e verdura. Gli ortaggi possono essere conservati sia in frigo che a temperatura ambiente, garantendone integrità e freschezza, ma come? Scoprite di seguito i nostri consigli su come conservarle al meglio, seguendo poche mosse.

Sì a buste di carta e cestini

Non acquistare frutta e verdure in grandi quantità. Pensare al reale fabbisogno e consumo di questi alimenti è il primo passo per evitare sprechi. Sì a buste di carta e ceste di vimini: usare sacchetti e contenitori di plastica per conservare frutta e verdura è uno degli errori più frequenti e deleteri perché compromette la loro freschezza. In particolare, le verdure a foglia andrebbero conservate in buste di carta per assorbirne l’umidità.

Differenza tra frigo e temperatura ambiente

Esistono qualità di verdura che si “perdono” più facilmente rispetto altre, pertanto non sempre vale la regola che la verdura fresca va conservata in frigorifero. Ci sono infatti alcune verdure che devono essere lasciate a temperatura ambiente per evitare che il freddo le danneggi, come le patate, i pomodori, le cipolle, l’aglio e i legumi.

A temperature inferiori ai 7-8 gradi tendono a cambiare colore e a macchiarsi sulla buccia per cui è meglio conservarli in una busta di carta in un punto fresco e asciutto della dispensa. Melanzane e zucchine, invece, meglio non tenerle in frigorifero per più di 4/5 giorni.

Sì al freezer

Il freezer è certamente un valido alleato per evitare sprechi ma soprattutto per conservare al meglio frutta e verdura, specie in estate. Bisogna prima pulirla togliendo le parti non commestibili, sbollentare per un minuto la verdura e lasciarla raffreddare e poi dividere sempre in porzioni per avere tutto pronto quando dovrà esser utilizzato.