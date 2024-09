In genere quando dobbiamo cucinare le patate poi gettiamo via le loro bucce, ma dopo questo articolo cambierete abitudini! Scoprite le ricette gustose con bucce di patata.

Bucce di patata: ricette facili da provare

Senza esserne consapevoli spesso gettiamo nella spazzatura le bucce di patata, invece, queste sono davvero nutrienti e ricche di benefici. Se non sapete come cucinarle, ecco alcune ricette veloci ma gustose a base di bucce di patata.

Bucce di patata fritte

Una ricetta davvero facile e veloce per uno snack sfizioso sono le bucce di patata fritte, oppure per una versione più leggera al forno. Vi serviranno: bucce di patate crude; olio extravergine di oliva b.; Sale q.b.; Pepe q.b.

Lavate bene, tagliate le bucce di patate in pezzi medi e mettetele in una teglia da forno. Condite le bucce a vostro gradimento con sale e pepe e aggiungete un filo di olio. Mettete in forno per circa 8-10 minuti a 180°C finché non risultano croccanti, e il piatto è pronto per essere servito.

Crostini di bucce di patata

Altra ricetta gustosa con le bucce di patata sono i crostini da accompagnamento ai piatti principali. Vi serviranno sempre le bucce di patate; olio extravergine di oliva b; sale q.b.

Lavate e tagliate le bucce di patate in pezzi piccoli e mettetele in una teglia da forno. Aggiungete sale e un filo di olio. Mettete in forno per circa 8-10 minuti a 180°C finché non risultino croccanti facendo attenzione a non bruciarle.

Dopo averle lasciate raffreddare, tagliatele in piccoli pezzi e la ricetta è fatta!

Chips di bucce di patata al forno

Ancora più facile e veloce, simile alla prima ricetta. Mettete in una ciotola e mischiatele con olio extravergine d’oliva, sale, rosmarino e pepe: versatevi le bucce di patate, mescolate bene e infornate per 20 minuti a 180°C fino a ottenere delle ottime chips da sgranocchiare per l’aperitivo.

Spezzatino di bucce di patate

Fate rosolare le bucce tagliate in pezzi con due cipolle intere e aggiungete la salsa di pomodoro a crudo. Lasciate cuocere a fuoco lento per 30 minuti circa e servite il piatto bello caldo, una vera delizia per il palato!