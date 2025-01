La squadra irpina cerca punti fondamentali per la corsa ai play off contro una Nardò in difficoltà.

Un momento cruciale per l’Avellino Basket

La seconda giornata di ritorno del campionato di A2 si preannuncia decisiva per l’Avellino Basket, che si prepara a sfidare la squadra pugliese di Nardò. Gli uomini di coach Crotti, dopo un girone d’andata difficile, sono determinati a ripartire e a conquistare punti fondamentali per la loro corsa ai play off. Nardò, attualmente penultima in classifica con soli 10 punti, è reduce da una pesante sconfitta contro Torino e cerca disperatamente la prima vittoria dell’anno.

Le nuove acquisizioni e la strategia di coach Mecacci

Il nuovo head coach Mecacci, subentrato a Luca Dal Monte, ha il compito di ricompattare la squadra e di far assimilare le lezioni apprese durante un girone d’andata complicato. Con l’inserimento di due nuovi acquisti, il centro Giordano Pagani e il playmaker Marco Giuri, la squadra irpina spera di rinforzare il proprio roster. Giuri, in particolare, porterà esperienza e intelligenza cestistica, elementi fondamentali per affrontare una partita così delicata. La società ha anche deciso di risolvere il contratto con Elhadji Thioune, cercando di ottimizzare le risorse a disposizione.

Il precedente e le aspettative per il match

Nel match d’andata, l’Avellino Basket aveva trionfato con un punteggio convincente di 92-74, grazie a una prestazione collettiva eccezionale. Tuttavia, la situazione attuale è ben diversa, e i pugliesi sono pronti a vendere cara la pelle per conquistare punti vitali in ottica salvezza. La partita si svolgerà mercoledì 15 gennaio al Pala San Giuseppe di Nardò, e i tifosi si aspettano un grande spettacolo. Con l’arma in più rappresentata da Ernestas Jaskus, l’Avellino Basket è pronta a lottare per un risultato positivo.