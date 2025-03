Il baccalà: un pesce dalle mille risorse

Il baccalà è un pesce che ha conquistato il cuore degli italiani grazie alla sua versatilità e al suo sapore deciso. Questo pesce, conservato sotto sale, è un ingrediente fondamentale in molte ricette tradizionali, specialmente nelle regioni costiere. La sua preparazione richiede attenzione, in particolare per quanto riguarda il processo di dissalatura, che è essenziale per ottenere un piatto equilibrato e gustoso.

La preparazione del baccalà al pomodoro

Per preparare un ottimo baccalà al pomodoro, è necessario iniziare con la dissalatura. Questo processo prevede di sciacquare il baccalà sotto acqua corrente e lasciarlo in ammollo per un periodo che varia dalle 24 alle 48 ore, cambiando l’acqua ogni 6-8 ore. Questo passaggio è cruciale per eliminare il sale in eccesso e garantire un sapore equilibrato. Una volta dissaldato, il baccalà deve essere pulito da pelle e lische, quindi tagliato a pezzi di dimensioni uniformi.

Ingredienti e cottura

Per la ricetta del baccalà al pomodoro, gli ingredienti principali includono pomodori pelati, olive nere, olio extravergine d’oliva e aromi come prezzemolo e origano. In una padella ampia, si scalda l’olio e si scottano i pezzi di baccalà fino a dorarli. Successivamente, si aggiungono i pomodori pelati spezzettati, un pizzico di zucchero, sale, pepe, foglie di alloro e un rametto di timo. Dopo aver coperto la padella, si lascia cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti, permettendo ai sapori di amalgamarsi perfettamente.

Servire il baccalà al pomodoro

Il baccalà al pomodoro è un piatto che si presta a molteplici abbinamenti. È delizioso servito con crostini di pane tostato o accompagnato da polenta. La sua consistenza morbida e il sugo ricco di sapore lo rendono un secondo piatto ideale per pranzi e cene in famiglia. Questo piatto non solo rappresenta una tradizione culinaria, ma è anche un modo per riscoprire i sapori autentici della cucina italiana.