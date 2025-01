Origini dei baci di Alassio

I baci di Alassio sono dolcetti tipici della Liguria, precisamente della città di Alassio, situata nella provincia di Savona. Questi biscotti, che richiamano alla mente i più noti baci di dama piemontesi, si differenziano notevolmente per la loro ricetta unica. La creazione di questi dolci risale agli inizi del XX secolo, grazie all’ingegno di Rinaldo Balzola, un pasticcere locale che desiderava offrire un prodotto esclusivo per i turisti che affollavano la rinomata località balneare.

Ingredienti e preparazione

La ricetta dei baci di Alassio prevede l’utilizzo di ingredienti semplici ma di alta qualità, come le nocciole liguri, il cacao e l’albume. Questi dolcetti sono composti da due gusci rotondi, uniti da un ripieno cremoso di cioccolato o ganache. La preparazione inizia con la tostatura delle nocciole, seguita dalla creazione di un impasto consistente che viene poi modellato in piccole porzioni. Dopo la cottura, i gusci vengono assemblati con la crema, dando vita a questi dolci irresistibili.

Un dolce simbolo di Alassio

I baci di Alassio non sono solo un dolce, ma rappresentano anche un simbolo della tradizione gastronomica ligure. La loro popolarità è cresciuta nel tempo, diventando un must per chi visita la città. Oltre a essere un piacere per il palato, questi dolcetti raccontano la storia di una località che ha saputo valorizzare i propri prodotti tipici e la propria cultura culinaria. Oggi, i baci di Alassio sono apprezzati non solo in Italia, ma anche all’estero, grazie alla loro unicità e al loro sapore inconfondibile.