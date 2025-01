Giorgio Locatelli riapre a Londra: il nuovo ristorante alla National Gallery

Il nuovo inizio di Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli, noto chef e giudice di Masterchef Italia, è pronto a ripartire con un nuovo entusiasmante progetto a Londra. Dopo la chiusura della sua storica Locanda Locatelli, avvenuta per motivi non specificati, il celebre chef ha annunciato ufficialmente l’apertura di un ristorante all’interno della National Gallery. Questo nuovo locale rappresenta non solo un’opportunità per Locatelli, ma anche un’importante novità per il panorama gastronomico londinese, poiché sarà il primo ristorante italiano presente in un’istituzione così prestigiosa.

Un progetto ambizioso alla National Gallery

La National Gallery, situata a Trafalgar Square, è un luogo iconico che ospita alcune delle opere d’arte più celebri al mondo. Con la ristrutturazione della Sainsbury Wing, Locatelli avrà l’opportunità di portare la sua cucina italiana in un contesto di grande prestigio. In un’intervista rilasciata a Foodmindpodcast, lo chef ha rivelato che il progetto partirà a maggio e ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. “Abbiamo un grosso progetto che comincerà a maggio alla National Gallery”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di rappresentare il Made in Italy in un luogo così significativo.

Un legame con la tradizione

Nonostante il cambiamento di sede, Locatelli ha assicurato che la filosofia del suo ristorante rimarrà invariata. “Sarà un ristorante sulla linea della locanda, lavoreremo sempre con gli stessi ingredienti”, ha affermato. Questo approccio riflette il suo impegno per la qualità e l’autenticità della cucina italiana, che lo ha portato a diventare il primo chef italiano a ricevere una stella Michelin all’estero nel 2003. La continuità con la sua precedente esperienza è fondamentale per Locatelli, che mira a mantenere alta la bandiera della gastronomia italiana a Londra.

Un futuro luminoso per Locatelli

Con la guida Michelin del Regno Unito che verrà presentata a febbraio, gli appassionati di gastronomia sono già in attesa di scoprire se Locatelli riuscirà a conquistare una nuova stella nel 2026. La sua determinazione e il suo talento sono indiscutibili, e il nuovo ristorante alla National Gallery rappresenta un’opportunità unica per continuare a brillare nel panorama culinario internazionale. La chiusura della Locanda Locatelli potrebbe essere stata un colpo duro, ma come affermato dallo stesso chef, “quando una porta si chiude, un’altra si apre”. E ora, con questo nuovo progetto, Locatelli è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.