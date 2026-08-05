Bake Off Italia 2026: data di inizio, cast e curiosità sui concorrenti

La pasticceria amatoriale torna in primo piano con la nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno il celebre cooking show prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Dopo il successo delle precedenti stagioni, il programma fa ritorno su Real Time dal 4 settembre 2026 ogni venerdì in prima serata.

La 14esima edizione promette di essere un viaggio affascinante nel mondo dei dolci, con sfide che spaziano dalle tecniche tradizionali a quelle più innovative. I 16 concorrenti selezionati dovranno dimostrare il loro talento in 15 puntate affrontando le tre prove iconiche del programma: la prova creativa la prova tecnica e la prova di squadra.

I protagonisti della nuova edizione

Il cast di quest’anno è particolarmente variegato, con partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia e con storie uniche. Tra i concorrenti spiccano Armando un nonno-sprint di 71 anni da Torino, appassionato di pasticceria e di batteria, e Carmen una 60enne di origini venezuelane trasferitasi a Pavia, che spera di cambiare vita grazie allo show.

Non mancano i giovani talenti, come Onofrio un 19enne di Mottola che ha ereditato la passione per i dolci dalla mamma e sogna di aprire una bakery in stile americano. Tra gli altri partecipanti, Manuel un giovane papà di 22 anni di Milano, e Marco un 25enne campano trasferitosi a Milano per intraprendere la carriera di modello.

Storie e passioni diverse

Ogni concorrente porta con sé una storia unica e una passione profonda per la pasticceria. Grazia una 69enne di Tremestieri Etneo, partecipa allo show con l’obiettivo di raccogliere le ricette delle nonne dei piccoli borghi siciliani in un libro. Isabella una 47enne di Brusasco, è un vulcano di energia che divide il suo tempo tra lavoro, famiglia e teatro.

Donato un 32enne di Campo Maggiore, ha trovato nella pasticceria la sua dimensione dopo essersi sentito a lungo un pesce fuor d’acqua. Stefano un educatore di 38 anni di Rho, vorrebbe aprire un laboratorio per far lavorare ragazzi con fragilità.

Le sfide e le novità della stagione

Ogni puntata di Bake Off Italia 2026 sarà un mix di creatività e tecnica, con sfide che metteranno alla prova le capacità dei concorrenti. La prova creativa permetterà ai partecipanti di esprimere la loro fantasia, mentre la prova tecnica testerà la loro precisione e conoscenza delle basi della pasticceria.

La prova di squadra sarà un’occasione per vedere come i concorrenti lavorano insieme, affrontando sfide che richiedono collaborazione e strategia. Novità di questa edizione sarà la presenza di ospiti speciali che, in alcune puntate, affiancheranno i giudici nel valutare i dolci dei partecipanti.

Non mancheranno momenti di intrattenimento e divertimento, con i concorrenti che si sfideranno anche in prove a tema, come la realizzazione di dolci ispirati a festività o eventi particolari. La competizione sarà serrata, ma l’obiettivo finale è quello di incoronare il miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

La nuova edizione di Bake Off Italia promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della pasticceria e non solo. Con un cast variegato e sfide sempre più impegnative, il programma continuerà a conquistare il pubblico, offrendo momenti di emozione, creatività e tanto divertimento.