Un impegno per la parità di genere

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Barilla ha voluto mettere in evidenza il proprio impegno per la parità di genere e la valorizzazione del talento femminile. L’azienda, nota per la sua eccellenza nel settore alimentare, ha comunicato che attualmente il 38,5% dei suoi Executive e Manager sono donne. Questo dato, sebbene superiore alla media nazionale, evidenzia che il cammino verso la parità è ancora lungo. Infatti, per raggiungere una rappresentanza femminile del 50%, Barilla deve compiere ulteriori sforzi significativi.

Un contesto europeo sfidante

Il Gender Gap Index 2024 ha collocato l’Italia all’87esimo posto su scala globale, perdendo otto posizioni rispetto all’anno precedente. Questo posizionamento mette in luce una realtà preoccupante: l’Italia è tra gli ultimi paesi europei per quanto riguarda la parità di genere, superando solo Ungheria, Repubblica Ceca e Turchia. Nonostante le iniziative di Barilla, il contesto generale rimane sfidante e richiede un impegno collettivo per colmare il divario di genere.

Iniziative e prospettive future

Barilla ha annunciato che il 42% delle donne dell’azienda sarà coinvolto in percorsi di crescita professionale per assumere ruoli di leadership nei prossimi 5-10 anni. Tuttavia, è fondamentale chiarire cosa significhi esattamente “percorso di crescita” e in che misura gli uomini saranno inclusi in queste iniziative. Inoltre, sebbene l’azienda abbia raggiunto la parità retributiva nel 2020, è essenziale non abbassare la guardia e continuare a lavorare per garantire che ogni dipendente, indipendentemente dal genere, riceva un trattamento equo.

Conclusione: un cammino da percorrere

Barilla ha fatto passi significativi verso la parità di genere, ma i dati mostrano che c’è ancora molto da fare. Le celebrazioni per l’8 marzo devono essere accompagnate da un’analisi critica della situazione attuale e da un impegno costante per migliorare. Solo così sarà possibile costruire un futuro in cui la parità di genere non sia solo un obiettivo, ma una realtà concreta.