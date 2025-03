Un cocktail che sorprende

Il Fluffy Spritz è un cocktail che si distingue per la sua freschezza e la sua consistenza vellutata. Composto da ingredienti semplici ma di alta qualità, questo drink è perfetto per chi cerca un’alternativa al classico spritz. La ricetta, ideata dal bar manager Giovanni Allario, un professionista con un background internazionale, unisce il gusto del prosecco e dell’Aperol a note agrumate di succo di pompelmo e succo di limone, arricchite dalla cremosità dell’albume.

La storia di Giovanni Allario

Giovanni Allario, originario del Venezuela e cresciuto a Genova, ha intrapreso un percorso formativo in disegno industriale prima di dedicarsi al mondo della mixology. Dopo esperienze significative a Parigi presso locali rinomati come Danico e Le Syndicat, è tornato in Italia nel 2022, dove ha assunto il ruolo di bar manager presso il premiato Moebius Milano. La sua passione per i cocktail innovativi lo ha portato a creare il Fluffy Spritz, un drink che riflette la sua esperienza e creatività.

Come preparare il Fluffy Spritz

La preparazione del Fluffy Spritz è semplice e veloce. Iniziate raccogliendo in uno shaker senza ghiaccio tutti gli ingredienti, ad eccezione del prosecco. Shakerate energicamente per circa dieci secondi, in modo da emulsionare bene l’albume con gli altri ingredienti. Successivamente, aggiungete 5-6 cubetti di ghiaccio e shakerate nuovamente per 10-12 secondi. Filtrate il composto in un bicchiere alto riempito di ghiaccio e guarnite con una fetta di pompelmo. Per un tocco personale, potete sostituire l’Aperol con il Bitter Campari per un drink più amaro, o utilizzare l’acqua faba al posto dell’albume per una versione vegana.

Un drink per ogni occasione

Il Fluffy Spritz è ideale per le serate estive, perfetto da gustare in compagnia di amici o durante un aperitivo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse occasioni, dal brunch al cocktail party. Grazie alla combinazione di sapori freschi e alla sua presentazione accattivante, questo cocktail è destinato a diventare un favorito tra gli amanti dei drink innovativi. Non dimenticate di sperimentare con le proporzioni degli ingredienti per trovare la vostra versione perfetta!