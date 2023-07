Bartending: il kit per affrontare la professione del barman

Gli strumenti del mestiere sono degli alleati indispensabili per un bartender. Per questo un professionista del settore dovrebbe munirsi di un kit da barman, che contenga gli strumenti più importanti per lavorare in qualunque situazione.

Gli strumenti del mestiere sono degli alleati indispensabili per un bartender. Per questo un professionista del settore dovrebbe munirsi di un kit da barman, che contenga gli strumenti più importanti per lavorare in qualunque situazione. Per essere dei barman perfetti è necessario conoscere alla perfezione il contenuto di questi kit: una vera e propria valigetta con accessori che, spesso, stupiscono sia per la loro varietà che per il loro numero. Ovviamente le valigette non sono tutte uguali: ce ne sono di diversi tipi, con una quantità di accessori variabile.

Come è fatto un kit professionale completo

Di certo un kit professionale adeguato comprende gli strumenti per barman di base, quali i pestelli, lo strainer, lo shaker, il bar spoon, il mixing glass, il jigger ma anche le pinze, i coltelli per agrumi, la speed bottle e i metal pourer. Se il tutto è confezionato in una valigetta da barman elegante, magari personalizzata dal proprietario, ecco che l’effetto finale è davvero unico. Attraverso un kit per bartender si può andare a lavorare con la consapevolezza di avere tutti gli accessori giusti al momento giusto.

Le caratteristiche di un kit da bartender

A volte, il numero di accessori di un kit da barman è indice di professionalità: è il caso dei kit da barman completi, ideali per svolgere un lavoro ispirato alla mixology in contesti come i locali speakeasy. Ci sono, poi, i kit da barman amatoriali, quali il kit Aperol Spritz o il kit Mojito. Come si può facilmente intuire, in questo caso si ha a che fare con kit che includono gli accessori con i quali si può preparare a casa.

Flair bartending: qual è il kit migliore

Le borse flair bartender meritano con tutta probabilità una menzione a parte. Si tratta di soluzioni che sono concepite per andare incontro alle esigenze di chi opera in qualità di barman acrobatico, e di conseguenza ha bisogno di mixing tin bilanciati e flair bottle. Una borsa di questo tipo non è consigliata, ovviamente, a un principiante, per il quale è preferibile un kit di base; e lo stesso dicasi per i semplici appassionati che hanno solo il desiderio di esibirsi in casa davanti agli amici.

Guida alla scelta

Ebarman.com mette a disposizione una vasta gamma di kit per barman e valigette, in grado di andare incontro a ogni tipo di necessità sia per contesti professionali o amatoriali. Grazie a una scelta tanto ampia, qualunque esigenza può essere assecondata: si spazia dalle valigette full mixology ai set per principianti, passando per i kit Stir & Strain. Quasi tutti i prodotti che fanno parte dei kit per bartender sono in acciaio inox e realizzati con materiali di qualità elevata, tali da poter resistere a lungo nel tempo per ripetute sessioni di lavoro. Volendo, si potrebbe prendere in considerazione il kit anche per un regalo; ci sono confezioni già pensate e strutturate ad hoc per questo.

Perché fare acquisti su Ebarman.com

Ebarman.com è il miglior e-commerce a cui ci si possa affidare per l’acquisto di attrezzature da barman, fornendo ai propri clienti quanto di meglio il mercato ha da proporre. Si tratta di un negozio online che rappresenta un punto di riferimento non solo per i più esperti, ma anche più semplicemente per coloro che si stanno avvicinando per la prima volta a questo mondo, per lavoro o anche solo per divertimento.