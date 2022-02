Descrizione

I biscotti bianchi e neri sono dei golosi frollini ideali da inzuppare nel latte caldo a colazione e da sgranocchiare come snack in ogni altro momento della giornata. Si preparano con una doppia pasta frolla bicolore, alla vaniglia e al cacao, sono irresistibilmente friabili e si conservano a lungo in dispensa, all’interno di una scatola in latta.