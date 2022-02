Parmigiana di finocchi: un contorno rustico, sfizioso e saporito

Descrizione

Cercate un’alternativa invernale alle classiche melanzane alla parmigiana? Provate la nostra gustosa parmigiana di finocchi bianca, preparata con besciamella, scamorza (potete eventualmente sostituirla con della provola) e parmigiano grattugiato. Semplicissima, cremosa e filante: un’irresistibile prelibatezza per grandi e piccoli, ideale da servire come contorno la domenica e in qualunque altra occasione speciale.