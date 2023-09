Descrizione

Avete mai provato a preparare le caramelle gommose in casa? Non ci crederete ma è semplicissimo e richiede pochi minuti. Una volta appreso il procedimento, potrete prepararle in tante varianti diverse. Noi oggi vi proponiamo la ricetta delle caramelle gommose alla liquirizia, che si preparano a partire da un semplice sciroppo di acqua e zucchero, a cui si aggiunge la liquirizia in polvere e la polvere di agar agar, un gelificante vegano alternativo ai classici fogli di gelatina.