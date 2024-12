Un dolce che racconta la tradizione piemontese

I biscotti di meliga e zabaione rappresentano un autentico simbolo della tradizione dolciaria piemontese. Questi biscotti, realizzati con farina di mais, sono un perfetto esempio di come ingredienti semplici possano dar vita a un dessert ricco di sapore e storia. La preparazione di questo dolce è un rito che si tramanda di generazione in generazione, portando con sé i profumi e i sapori del Nord Italia.

Ingredienti e preparazione dei biscotti di meliga

Per preparare i biscotti di meliga, avrai bisogno di pochi ingredienti fondamentali: farina di mais, farina 0, zucchero, burro e uova. La combinazione di questi elementi crea un impasto sodo e friabile, perfetto per essere cotto in forno. La ricetta prevede di lavorare le farine con i tuorli e il burro freddo, fino a ottenere un composto omogeneo. Dopo un breve riposo in frigorifero, l’impasto viene steso e ritagliato in forme rotonde, pronte per essere cotte a 180 °C per circa 12 minuti. Il risultato finale sono biscotti dorati e fragranti, ideali da gustare con una crema dolce.

Lo zabaione: un accompagnamento perfetto

Lo zabaione è una crema a base di tuorli d’uovo, zucchero e vino, che si sposa perfettamente con i biscotti di meliga. La preparazione richiede attenzione e pazienza: i tuorli vengono montati con lo zucchero e il Marsala, poi cotti a bagnomaria fino a ottenere una consistenza cremosa e vellutata. Questo dolce al cucchiaio, servito caldo, esalta il sapore dei biscotti e offre un’esperienza di gusto unica. La combinazione di biscotti croccanti e zabaione morbido crea un equilibrio perfetto, rendendo ogni morso un momento di pura delizia.

Il maestro della cucina: Giovanni Ruggieri

Dietro questa ricetta c’è la mano esperta dello chef Giovanni Ruggieri, un talento emergente della cucina piemontese. Nato a Betlemme e cresciuto in Italia, Ruggieri ha appreso i segreti della tradizione culinaria locale, collaborando con chef stellati e dedicandosi a progetti sociali. La sua passione per la cucina si riflette nei piatti che prepara, dove ogni ingrediente è scelto con cura per garantire un’esperienza gastronomica autentica. Il ristorante sociale L’orto in cucina, da lui coordinato, è un esempio di come la cucina possa essere un mezzo di inclusione e crescita per i giovani con disabilità.

Un dolce da condividere

I biscotti di meliga e zabaione non sono solo un dessert, ma un modo per condividere momenti speciali con amici e familiari. Che si tratti di una festa, di un pranzo della domenica o di una semplice merenda, questo dolce piemontese porta con sé un pezzo di storia e tradizione. Prepararli insieme ai propri cari può diventare un’esperienza indimenticabile, ricca di risate e sapori. Non resta che mettersi ai fornelli e lasciarsi conquistare dalla dolcezza di questo piatto tipico.