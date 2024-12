Ingredienti per le crocchette di zucca e scamorza

Le crocchette di zucca e scamorza sono un piatto versatile che può essere servito in diverse occasioni, dall’aperitivo a un secondo piatto vegetariano. Per prepararle, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di zucca cotta

100 g di scamorza

70 g di pangrattato

100 g di parmigiano grattugiato

2 uova

2 cucchiai di fecola di patate

Noce moscata q.b.

Rosmarino, timo e aglio q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione delle crocchette

Iniziate la preparazione tagliando la zucca a fette e disponendole su una placca foderata con carta da forno. Conditele con un filo di olio, aggiungendo rosmarino, timo fresco tritato e uno spicchio di aglio sbucciato. Infornate a 190 °C per circa 30 minuti, fino a quando la zucca risulterà morbida. Una volta cotta, frullate la zucca insieme all’aglio, creando una purea omogenea.

A questo punto, unite alla purea un uovo intero, un tuorlo (tenendo da parte l’albume), la fecola, il pangrattato, il parmigiano, un pizzico di noce moscata, sale e pepe. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo. Formate delle crocchette cilindriche, inserendo al centro un bastoncino di scamorza.

Cottura e servizio

Passate le crocchette nell’albume sbattuto e poi impanatele nel pangrattato. Cuocetele in forno a 180 °C per circa 20 minuti, fino a quando non saranno dorate e croccanti all’esterno, con il formaggio fuso all’interno. Servitele calde per un’esperienza gustativa ottimale.

Queste crocchette sono perfette da servire con salse o intingoli, rendendole un antipasto ideale per ogni occasione. Non dimenticate di provare anche altre varianti, come le crocchette di zucca e ricotta o quelle con pistacchi, per un tocco di originalità.