Nuovi orari di chiusura per i punti vendita Esselunga

Esselunga ha annunciato un’importante modifica agli orari di chiusura dei suoi punti vendita, anticipando la chiusura serale alle . Questa decisione è stata presa per rispondere alle esigenze dei dipendenti e per garantire una maggiore sicurezza durante il rientro a casa. L’unica eccezione a questa nuova regola è rappresentata dal punto vendita situato all’interno del centro commerciale Merlata Bloom, che continuerà a chiudere alle .

Motivazioni dietro la decisione

La scelta di Esselunga di modificare gli orari di chiusura è stata influenzata da diverse considerazioni. In primo luogo, l’azienda ha voluto andare incontro alle esigenze dei propri dipendenti, rendendo più agevole e sicuro il loro rientro a casa. Inoltre, questa modifica si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla sicurezza, in risposta a episodi di furti che hanno interessato alcuni punti vendita. Alessio Di Labio, rappresentante della segreteria nazionale Filcams, ha sottolineato come questa richiesta fosse stata avanzata proprio per garantire una maggiore sicurezza e per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti.

Impatto sugli orari domenicali e sui punti vendita

Nonostante l’anticipazione della chiusura serale, gli orari di apertura della domenica rimangono invariati, con i punti vendita aperti dalle alle . Questa decisione coinvolge tutti i punti vendita di Esselunga presenti in Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio. La modifica degli orari di chiusura si applica a tutti i punti vendita che precedentemente chiudevano alle , garantendo così una maggiore uniformità negli orari di lavoro e una migliore gestione dei turni.