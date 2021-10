Descrizione

I biscotti thumbprint sono dei deliziosi dolcetti preparati con un impasto burroso e friabile, molto simile alla pasta frolla utilizzata per creare i tipici shortbread scozzesi. Questi deliziosi frollini al burro vengono chiamati thumbprint in quanto per dargli la particolare forma concava al centro si utilizza l’impronta dell’indice. Potete farcirli al centro con della confettura, oppure sperimentare una golosa variante con crema alle nocciole o con burro di arachidi.