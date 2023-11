Speck cotto in gravidanza si può mangiare? Quando si è in dolce attesa i dubbi sono diversi, per esempio, lo speck cotto in gravidanza si può mangiare?

Dieta sgonfia pancia, cosa mangiare per sentirsi meglio: ecco il menù settimanale Liberarsi della pancia gonfia è possibile, basta seguire una dieta e qualche piccolo accorgimento. Ecco il menù settimanale che ti aiuterà!

Etilika nel “carrello tricolore”, l’enoteca online va contro l’inflazione Fondata nel 2019 a Roma, Etilika è la prima enoteca online ad aderire al Patto anti-inflazione “carrello tricolore” del MIMIT.

Verdure di stagione ottobre, novembre e dicembre: quali mangiare Le verdure di stagione di ottobre, novembre e dicembre sono ottime per rafforzare il nostro organismo. Scopri tutte le proprietà e benefici.

Cosa mangiare con la diarrea: ricette per colazione, pranzo e cena Cosa mangiare quando si soffre di diarrea, per evitare le disidratazione e riequilibrare l’intestino? Ricette per colazione, pranzo, merenda e cena.

Champagne a tavola: quali sono i migliori abbinamenti Lo champagne è un vino notoriamente associato ai festeggiamenti, spesso servito come aperitivo oppure a fine pasto, per accompagnare il dolce.

Bartending: il kit per affrontare la professione del barman Gli strumenti del mestiere sono degli alleati indispensabili per un bartender. Per questo un professionista del settore dovrebbe munirsi di un kit da barman, che contenga gli strumenti più importanti per lavorare in qualunque situazione.

Quando la chimica in cucina è amica Se è vero che tutto, nella vita, è una questione di chimica, tanto vale fare in modo che la chimica, in cucina, sia dalla propria parte.