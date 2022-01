Descrizione

I bocconcini di pollo allo zafferano sono un gustoso secondo piatto che piace a grandi e piccoli, ottimo da servire con del riso in bianco o del pane. Tenerissimi, sfiziosi e aromatici: i bocconcini insaporiti con zafferano e soffritto di scalogno sono di una bontà unica, perfetti per ogni occasione e pronti da portare in tavola in meno di 30 minuti. Scoprite la ricetta!