Descrizione

Le braciole napoletane sono dei gustosi e stuzzicanti involtini di carne cotti in padella con sugo di pomodoro, farciti con un ripieno aromatico di aglio, prezzemolo, uvetta, pinoli e pecorino. Sono un grande classico della cucina partenopea, semplice da cucinare e ideale da portare in tavola anche nelle occasioni speciali, per la gioia di grandi e piccini.