Ingredienti per le braciole pugliesi

Per preparare delle deliziose braciole pugliesi, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di carne di cavallo (o manzo)

100 g di pecorino Canestrato grattugiato

2 spicchi d’aglio

Un mazzetto di prezzemolo fresco

Pepe nero macinato q.b.

100 g di lardo o pancetta (facoltativo)

400 g di pomodori pelati

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione delle braciole pugliesi

Iniziamo la preparazione delle braciole pugliesi. Per prima cosa, prendi la carne e battila leggermente per renderla più sottile. Successivamente, prepara il ripieno mescolando il pecorino grattugiato, l’aglio tritato, il prezzemolo e il pepe in una ciotola. Se desideri un sapore ancora più ricco, puoi aggiungere anche il lardo o la pancetta.

Distribuisci il ripieno sulla carne e arrotola ogni pezzo formando degli involtini. Fissa gli involtini con dello spago da cucina o degli stuzzicadenti per evitare che si aprano durante la cottura.

Cottura e condimento

In una casseruola, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e rosola gli involtini su tutti i lati fino a doratura. A questo punto, aggiungi i pomodori pelati e un pizzico di sale. Copri la casseruola e lascia cuocere a fuoco lento per circa un’ora, fino a quando la carne diventa tenera e il sugo si addensa.

Le braciole pugliesi sono pronte per essere servite! Puoi accompagnarle con della pasta fresca, che assorbirà il sapore intenso del sugo. Questo piatto è perfetto per un pranzo della domenica in famiglia, dove il calore e la convivialità sono sempre presenti.

Conservazione delle braciole pugliesi

Se hai preparato una quantità maggiore di braciole, non preoccuparti! Una volta raffreddate, puoi conservarle in frigorifero all’interno di contenitori ermetici per 2-3 giorni. Quando desideri gustarle nuovamente, basta scaldarle in padella per riportarle a temperatura e riassaporare il loro gusto unico.