Scopri come preparare un delizioso primo piatto di paccheri con baccalà, perfetto per ogni occasione.

Ingredienti per i paccheri con baccalà

Per preparare i paccheri con baccalà, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

400 g di paccheri

300 g di baccalà dissalato

1 cipolla

2 pomodori maturi

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Prezzemolo fresco tritato

Sale e pepe q.b.

Preparazione del piatto

Inizia la preparazione dei paccheri con baccalà portando a ebollizione una pentola d’acqua salata. Cuoci i paccheri seguendo le istruzioni sulla confezione, fino a quando non saranno al dente. Nel frattempo, in una padella ampia, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi la cipolla tritata e lo spicchio d’aglio. Fai soffriggere a fuoco medio fino a quando la cipolla non diventa trasparente.

A questo punto, aggiungi il baccalà tagliato a pezzi e i pomodori pelati e tagliati a cubetti. Cuoci per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto, fino a quando il baccalà non è tenero e i pomodori si sono ridotti in una salsa. Regola di sale e pepe secondo il tuo gusto.

Impiattamento e consigli

Una volta che i paccheri sono cotti, scolali e uniscili al sugo di baccalà. Mescola bene per far amalgamare i sapori. Servi i paccheri con una spolverata di prezzemolo fresco tritato per un tocco di freschezza. Questo piatto è ideale per un pranzo in famiglia o per una cena con amici, grazie al suo sapore ricco e avvolgente.

Non dimenticare che la cucina è un momento di condivisione e creatività. Sperimenta con gli ingredienti e adatta la ricetta ai tuoi gusti. Buon appetito!