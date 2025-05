Budino bianco al profumo di vaniglia con glassa fondente

Un dolce al cucchiaio semplice e scenografico, perfetto per ogni occasione

Ingredienti per il budino bianco al profumo di vaniglia

Per preparare un delizioso budino bianco al profumo di vaniglia, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

500 ml di latte intero

200 ml di panna fresca

4 tuorli d’uovo

100 g di zucchero

50 g di amido di mais

1 bacca di vaniglia

Per la glassa: 200 g di cioccolato fondente

Preparazione del budino

Inizia versando il latte e la panna in un recipiente, quindi aggiungi i tuorli d’uovo e lo zucchero. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. A questo punto, aggiungi l’amido di mais setacciato e i semi estratti dalla bacca di vaniglia. Se utilizzi il Bimby, imposta la temperatura a 90°C e cuoci per circa 7 minuti, mescolando a velocità 4. Questo metodo garantisce una cottura uniforme e senza grumi.

Dopo la cottura, versa il composto in stampini individuali e lascia raffreddare a temperatura ambiente. Una volta raffreddati, riponi gli stampini in frigorifero per almeno 4 ore, affinché il budino si solidifichi perfettamente.

Preparazione della glassa fondente

Per la glassa, sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria o nel Bimby a 50°C per 5 minuti, mescolando di tanto in tanto. Quando il budino è ben freddo, estrailo dagli stampini e posizionalo su un piatto da portata. Versare la glassa calda sopra ogni porzione di budino crea un contrasto delizioso tra la dolcezza del cioccolato e la delicatezza del budino.

Varianti e suggerimenti di presentazione

Se desideri un tocco esotico, puoi sostituire 100 g di latte con latte di cocco e aggiungere 2 cucchiai di farina di cocco al composto del budino. Questo conferirà un aroma tropicale e una leggera consistenza granulosa. In alternativa alla glassa fondente, puoi decorare il budino con scaglie di cioccolato bianco o frutti rossi freschi, come lamponi o fragole, per un effetto visivo e gustativo sorprendente.

Questo dolce è perfetto per ogni occasione, dalle cene romantiche alle feste con amici. Puoi prepararlo in anticipo e conservarlo in frigorifero, guarnendolo con la glassa solo al momento di servire. La sua presentazione elegante e il suo sapore avvolgente lo rendono un vero e proprio trionfo per il palato.