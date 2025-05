Ingredienti per la pasta cremosa con piselli e guanciale

Per preparare questa deliziosa pasta cremosa, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono:

320 g di pasta (tagliatelle, spaghetti o pasta corta)

200 g di piselli freschi o surgelati

150 g di guanciale

1 cipolla bianca

Pepe nero q.b.

Parmigiano o pecorino grattugiato (opzionale)

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione del soffritto e della crema di piselli

Inizia la preparazione della pasta cremosa con piselli e guanciale tritando finemente la cipolla bianca. Scalda un filo d’olio extravergine d’oliva in una padella e aggiungi la cipolla, facendola soffriggere a fuoco lento fino a quando non diventa trasparente. Questo passaggio è fondamentale per creare una base saporita e dolce per la tua crema di piselli.

Una volta che la cipolla è pronta, aggiungi il guanciale tagliato a cubetti e lascialo rosolare fino a quando non diventa croccante. A questo punto, unisci i piselli e continua a cuocere per qualche minuto, mescolando bene. Se desideri un piatto più cremoso, puoi aggiungere un po’ d’acqua di cottura della pasta durante la cottura dei piselli.

La cottura della pasta e la creazione della crema

Cuoci la pasta in abbondante acqua salata seguendo le istruzioni sulla confezione. Una volta cotta, scolala e conserva un po’ di acqua di cottura. Trasferisci la pasta nella padella con il guanciale e i piselli, mescolando bene per amalgamare i sapori. Se la pasta risulta troppo asciutta, aggiungi un po’ dell’acqua di cottura messa da parte.

Per rendere la pasta ancora più cremosa, puoi aggiungere un paio di cucchiai di formaggio fresco spalmabile, come la robiola, direttamente nella padella. Mescola fino a ottenere una consistenza liscia e avvolgente. Infine, completa il piatto con una spolverata di pepe nero e, se lo desideri, una generosa dose di parmigiano o pecorino grattugiato.

Varianti e consigli per un piatto perfetto

Se non hai a disposizione il guanciale, puoi sostituirlo con pancetta, speck o bacon. Per una versione vegetariana, prova a utilizzare funghi porcini essiccati, reidratati in acqua calda. Inoltre, per un risultato ottimale, scegli pasta trafilata al bronzo, che trattiene meglio il condimento.

Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o per sorprendere gli amici con un sapore autentico e avvolgente. La pasta cremosa con piselli e guanciale è un vero e proprio comfort food che porta in tavola i sapori della tradizione italiana.