Descrizione

Il budino di cachi è un delizioso dessert al cucchiaio vegano e senza zucchero, che si prepara con la sola aggiunta del cacao amaro. Leggero, cremoso e invitante: questo budino a base di frutta è indicato anche per chi è intollerante al lattosio, non contiene glutine ed è perfetto da proporre anche ai bambini come sano spuntino pomeridiano.