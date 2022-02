Descrizione

Il merluzzo in pastella è un semplice e sfizioso secondo piatto che piace a tutta la famiglia, ideale da proporre come alternativa stuzzicante ai classici bastoncini di pesce. Irresistibilmente croccanti e dorate in superficie, queste gustose frittelline fatte in casa sono ideali da gustare calde, accompagnate con un’insalata leggera o con delle patatine fritte.