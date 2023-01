Descrizione

I burger di miglio e zucchine sono una deliziosa ricetta senza uova e latticini, perfetta per chi segue una dieta vegana o per chi vuole provare qualcosa di nuovo, sano e gustoso. Dato il sapore leggero e delicato del miglio, delle zucchine e delle patate, potete divertirvi a insaporirli come più vi piace, con l’aggiunta di spezie ed erbe aromatiche. Non solo! Sostituendo il pangrattato classico con del pangrattato senza glutine, renderete questi burger adatti anche a chi è celiaco. Infine, se cercate un’alternativa più proteica da poter proporre come piatto unico, sostituite le patate con dei ceci frullati.